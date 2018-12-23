إمارة عسير تحدد مواعيد وأماكن العزاء في الأمير طلال بن عبدالعزيز

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير
أوضحت إمارة منطقة عسير على حسابها الرسمي في تويتر أن تلقي العزاء في صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- سيكون في الرياض بالفاخرية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 16، 17، 18 ربيع الآخر.
وأضافت أن العزاء خلال الأسبوع الذي يليه سيكون يوم الأحد 23 ربيع الآخر بعد صلاة المغرب مباشرة بالصالة الملكية بالخالدية في أبها.
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تعليق واحد
محسن محمدالمحضار
الله يرحم الامير طلال بن عبدالعزيز بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه الله فسيح جناته ويلهم اهله واسرته الصبر والسلوان وانالله واناليه راجعون