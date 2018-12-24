اتحاد القدم يرد على مفاجآت رئيس الهلال

المواطن - محمد سمعة

تحدث الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال عن نيته كشف بعض الأمور المتعلقة بالاتحاد السعودي لكرة القدم وخاصة لجنة المسابقات بعد مباراة الأهلي في الدوري.

وجاء الرد سريعًا من لجنة الانضباط في اتحاد القدم بمعاقبة محمد بن فيصل وتغريمه 20 ألف ريال بسبب حديثه بشكل غير مناسب عن الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه في أحد اللقاءات التلفزيونية يوم الجمعة الماضية.

ليست المرة الأولى

ولم تكن هذه المرة الأولى حيث اتجه رئيس الهلال إلى حسابه الرسمي في تويتر للقول بأنه سيكون جاهزًا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بلجنة المسابقات واتحاد القدم، وذلك عقب خسارة الهلال من نادي الحزم في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري.

وأكد رئيس الهلال أن الوقت المناسب سيكون بعد نهاية مباراة الأهلي والتي انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وجاء السبب الرئيسي وراء عقاب لجنة الانضباط لمحمد بن فيصل وتغريمه بسبب تصريحاته والتي رأى اتحاد القدم أنها قد تُثير الجدل أو توجه موجة من الغضب ضد اتحاد القدم من قبل الجماهير والرأي العام الرياضي في الفترة الحالية.

الـVAR يُجامل الهلال

وكثيرًا ما تعرض نادي الهلال لبعض الاتهامات بأنه تتم مجاملته من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث لم يتعرض للظلم منها مثلما تعرضت له معظم الأندية مثل النصر والفيحاء والأهلي.

وجاءت مباراة الحزم، لتثبت أن تقنية حكم الفيديو المساعد لم تكن في صف الهلال بعد إلغاء حكم اللقاء هدفًا للفرنسي بافيتيمبي جوميز واحتسابه في الوقت ذاته ركلة جزاء لنادي الحزم جعلته يفوز بالمباراة.