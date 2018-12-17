اتفاقية تعاون بين بنيان وحلبة دووس لتدريب أبناء الأسر على سباق السيارات

المواطن - الرياض

وقعت “بنيان”، يوم أمس الأول الأحد، مع حلبة دووس، برعاية الهيئة العامة للرياضة وحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، اتفاقية تعاون لتدريب أبناء الأسر على سباق السيارات وفتح المجال للمشاركة في البطولات.

وشددت الأميرة سلطانة بنت بدر بن سعود عضو مجلس إدارة بنيان على مدى أهمية وجود مثل هذه البرامج الرياضية في حياة شباب الوطن لاكتشاف المواهب لديهم وإعطائهم المجال للمشاركة في المحافل الرياضة المحلية والدولية.

وأضافت أن هذا النوع من المساهمات المجتمعية يساعد على الاستقرار النفسي والمجتمعي للفرد والأسرة.

من جهته، عبرت عضو مجلس الإدارة أبرار بنت عبدالعزيز الروق عن فرحة الأطفال وأهاليهم، حيث تم الاختيار لمن تجاوز البرامج التدريبية كتحفيز وشكر لهم.

كما شكرت مرح بنت علي التميمي، الرئيس التنفيذي للجمعية، الهيئة العامة للرياضة وحلبة دووس على الاتفاق الذي تم إبرامه، آملة في تحقيق النتائج المرجوة.