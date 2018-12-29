اختيار الحكم الأجنبي وأخطاء الـVAR .. التفسير مطلوب من لجنة الحكام

المواطن - محمد سمعه

زادت الأزمات في الفترة الأخيرة من قبل رؤساء ومسؤولي بعض الأندية؛ وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتُبكت مؤخرًا في بعض المباريات.

وعلى الرغم من استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لكن الأخطاء التحكيمية لا تزال تُسبب أزمة لدى بعض من مسؤولي الأندية.

أخطاء تحكيمية أغضبت الكثيرين:

وتحدث محمد القاسم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون عن الأخطاء التحكيمية قائلًا: اختيارات الحكام الأجانب تُثير الاستغراب وأحيانًا يُخصص حكام النخبة لبعض الأندية ونريد تفسير لهذا الأمر.

وأضاف محمد القاسم: قدمنا خطابًا لاستعراض المشاكل التحكيمية التي تعرض لها الفريق أمام القادسية والرائد، ومنها عدم الاستعانة بالفيديو.

وليست المرة الأولى التي يتطرق فيها رئيس التعاون للحديث عن أخطاء التحكيم؛ حيث سبق لماجد النفيعي رئيس الأهلي السابق وسعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر التعليق على عدم استعانة الحكام بتقنية حكم الفيديو المساعد، بالإضافة عدم احتساب قرارات مهمة تفيد في المباريات.

وكان عبدالله اليوسف المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون سبق له الاعتراض كذلك على الحكم الروسي سيرجي كاراسيف حكم لقاء الرائد؛ بسبب عدم احتسابه بعض القرارات المؤثرة لمصلحة نادي التعاون.

الحكم السعودي يعود:

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان أصدر قرارًا مؤخرًا يفيد بعودة الحكم السعودي لإدارة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة المقبلة.