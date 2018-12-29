ارتفاع نسبة التزام المنشآت بالضوابط البلدية في الرياض بعد تطبيق إجادة

المواطن - الرياض

أوضح وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات، المهندس سليمان بن حمد البطحي، أن مبادرة “إجادة” أسهمت في رفع نسبة امتثال (التزام) المنشآت الغذائية والتجاريّة والصحة العامة للضوابط والاشتراطات البلديّة.

وبيّن وكيل الخدمات أن “إجادة” هوية جدية لتجويد أعمال الرقابة والتفتيش البلدية، وقد بدأ العمل في نطاق عدد من البلديات مع بداية عام 2018 كمرحلة أولى، وقد ارتفع معدّل الزيارات الرقابيّة والتفتيشية للمنشآت خلال العام الجاري بنسبة 172 بالمائة مقارنة بعام 2017، حيث قام مراقبو إجادة وفق برنامج حاسوبي إلكتروني مبرمج بتنفيذ 52.770 زيارة مقابل 19.372 زيارة في العام الماضي، وقيد 81.200 مخالفة موثقة بالصور في نطاق بلدتي السلي والروضة، وجرى إغلاق 645 منشأة مخالفة.

وأكد المهندس البطحي أنه قد أعطي صاحب المنشأة المخالفة الحق في الاعتراض على المخالفات المسجلة على منشأته، وهناك لجنة تراجع الاعتراضات والبت فيها، وجميع المخالفات توثق بالصور أثناء زيارة المنشآت، ويقوم فريق من المتخصصين بمراجعتها مركزيًّا قبل اعتمادها، ثم ترسل رسالة لأصحاب المنشآت المخالفة، ويمكن من خلالها الاطلاع على صور المخالفات عبر البوابة الإلكترونية للأمانة.

وأشار إلى أن فعالية وكفاءة الرقابة البلدية وأعمال التفتيش المبرمجة، ومن خلال الإحصاءات ومؤشرات الأداء وجودة عمل المراقبين والمفتشين التابعين للمبادرة، أسهم في تحسين مستوى التزام المنشآت الغذائية والتجارية والصحة العامة للاشتراطات والضوابط البلديّة حيث ارتفعت نسبة التزام المنشآت بالضوابط والاشتراطات البلدية لممارسة النشاط 54 بالمائة بعدما كانت منخفضة جدًّا 16 بالمائة، مبينًا أن المستهدف لعام (2019) هو الوصول إلى نسبة التزام (امتثال) تبلغ 85 بالمائة بعد تغطية المبادرة لنطاقات جميع بلديات المدينة.