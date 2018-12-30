استعدادًا للآسيوية.. الخضير والعبكري يصلان الإمارات

المواطن - مروة نبيل

وصل حكم الساحة تركي الخضير والحكم المساعد محمد العبكري، إلى أبوظبي، استعدادًا للمشاركة في إدارة مباريات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات، شهر يناير المقبل.

ويعتبر الحكم الدولي الخضير والحاصل على الشارة الدولية عام 2014، واحدًا من حكام النخبة في آسيا، وشارك في إدارة العديد من المباريات الهامة، ومنها تصفيات كأس العالم 2018، دوري أبطال آسيا، كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس زايد للأندية الأبطال، بالإضافة إلى عدد من البطولات الدولية والقارية.

وحصل الحكم المساعد العبكري على الشارة الدولية عام 2014، وهو أحد حكام النخبة في آسيا، وسبق له المشاركة في قيادة مباريات دورة الألعاب الأولمبية “ريو 2016″، وكأس القارات 2017، بجانب عدد من البطولات الدولية والقارية.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الساحة الدولي تركي الخضير، والحكم المساعد الدولي محمد العبكري، ضمن قائمة الحُكام المشاركين في إدارة مباريات كأس آسيا 2019، بعد الحضور المتميز لهما في الاستحقاقات القارية التي أداراها خلال منافسات العام الحالي، بالإضافة إلى المكانة العالية للتحكيم السعودي.