استعدادًا لمواجهة الاتفاق.. الاتحاد يصل الدمام

المواطن - مروة نبيل

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة الدمام، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الاتفاق، يوم غد السبت، في الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول الفريق الأول إلى الدمام يتقدمهم نائب رئيس مجلس الإدارة، حمد الصنيع، والأمين العام سعيد باوزير.

وعمل المدرب الكرواتي سلافين بيليتش على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل مباراة الاتفاق، أملًا في تحقيق فوز مهم غدًا؛ يُساعد العميد في الخروج من دوامة النتائج السلبية التي حققها هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 6 نقاط.