استقالة النفيعي والمقيرن .. كبيرا جدة غارقان في بئر الأحزان

المواطن - محمد سمعه

أتت استقالة ماجد النفيعي من رئاسة النادي الأهلي، ونواف المقيرن من رئاسة نادي الاتحاد؛ كدليل قاطع على الأزمات التي يمر بها كبيرا جدة منذ انطلاق الموسم الجاري.

وكان ماجد النفيعي استقال من رئاسة النادي الأهلي، اليوم السبت، عقب خسارة الفريق بالأمس من نادي الوحدة بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أما نواف المقيرن فاستقال من منصبه كرئيس لنادي الاتحاد في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي عقب خسارة العميد من الأهلي في ديربي جدة بثلاثية مقابل هدف.

فترة صعبة لكبيري جدة:

ويمر كبيرا جدة بفترة حرجة في الموسم الجاري، حيث لم يحقق الأهلي الفوز في آخر خمس جولات ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما خسر الاتحاد اليوم من الاتفاق بهدف دون رد في الدوري لتكون خسارة اليوم هي الحادية عشرة للعميد في الموسم الجاري.

وكان ماجد النفيعي رئيس الأهلي السابق، قال عقب خسارة الراقي من نادي الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف: إن الفريق الأهلاوي سيتعاقد مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال نواف المقيرن قبل استقالته من رئاسة الاتحاد: إن العميد اتفق مع لاعب محلي ذي اسم كبير للتواجد في صفوف العميد في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان لؤي ناظر تولى رئاسة نادي الاتحاد بعد استقالة نواف المقيرن، بينما تولى عبدالله بترجي رئاسة الأهلي عقب استقالة ماجد النفيعي.