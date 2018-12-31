استقالة متحدث الفاتيكان ومساعدته لإحراج البابا

المواطن - متابعة

تقدم المتحدث باسم الفاتيكان ومساعدته باستقالتيهما على نحو مفاجئ يوم الاثنين.

وبحسب بيان صادر عن الفاتيكان استقال الأمريكي جريج بيرك ومساعدته الإسبانية بالوما جارثيا أوفيخيرو، بعد أسبوعين من قرار البابا فرنسيس تعيين صديقه الشخصي الصحفي الإيطالي أندريا تورنيلي في منصب مدير تحرير دائرة الاتصالات في الفاتيكان.

وكتب بيرك تغريدة على تويتر قال فيها: ”قدمت استقالتي أنا وبالوما لتصبح سارية اعتبارًا من أول يناير. نرى أنه من الأفضل أن تكون للبابا الحرية الكاملة في اختيار فريق جديد في هذه الفترة الانتقالية بالنسبة لدائرة الاتصالات في الفاتيكان“.

وانضم بيرك (59 عاما)، وهو مراسل سابق لقناة فوكس نيوز في روما، إلى الفاتيكان عام 2012 لتولي منصب مستشار لوزارة الخارجية في الفاتيكان وأصبح متحدثًا باسمه عام 2016. أما أوفيخيرو (43 عاما) فهي مراسلة سابقة لشبكة (سي.أو.بي.إي) الإذاعية الإسبانية وكانت من بين النساء اللاتي تولين مناصب رفيعة في الفاتيكان.

وقال بيان الفاتيكان إن أليساندرو جيسوتي، وهو صحفي إيطالي، سيتولى منصب المتحدث خلال الفترة الانتقالية.