الأخضر جاهز لمواجهة كوريا الجنوبية

المواطن - مروة نبيل

واختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية وديًّا، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019.

وأجرى الأخضر حصة تدريبية على ملعب “جامعة نيويورك”، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية، والتسديد على المرمى، والكرات الثابتة في حالتي الدفاع والهجوم.

واختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليوم بتمارين الإطالة، فيما واصل نجم الأخضر، سلمان الفرج تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم كوريا الجنوبية، في السابعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب نادي بني ياس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة الآسيوية.

ويقع الأخضر على رأس المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات قطر، لبنان وكوريا الشمالية، فيما يتواجد المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الثالثة مع الصين، قيرغيزستان والفلبين.