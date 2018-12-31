الأخضر ينجو .. ياسر الشهراني سليم

المواطن - محمد سمعه

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن نجمه ياسر الشهراني مدافع نادي الهلال سليم ولا يعاني من أي إصابة خطيرة.

وكان المدرب خوان أنطونيو بيتزي سحب اللاعب الشهراني من مباراة كوريا الجنوبية؛ بسبب تعرضه لإصابة خفيفة، وأشرك بدلًا منه اللاعب حمدان الشمراني في الدقيقة التسعين من عمر المباراة.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر أن الشهراني لا يعاني من أي إصابة خطيرة وجاهزًا للمشاركة في تدريبات الأخضر الاستعدادية لبطولة كأس الأمم الآسيوية.

ويذكر أن المنتخب السعودي كان سقط في فخ التعادل السلبي، أمام منتخب كوريا الجنوبية في لقاء أقيم على ملعب بني ياس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في بطولة كأس أمم آسيا أمام منتخب كوريا الشمالية في مباراة تُقام يوم الثلاثاء المقبل.

يأمل الأخضر في أن يُحقق النتائج الإيجابية، وذلك من أجل المضي قدمًا والذهاب بعيدًا في بطولة كأس الأمم الآسيوية سعيًا للفوز بها للمرة الرابعة في تاريخ الأخضر.

وكان الثنائي عمر هوساوي وإبراهيم غالب لم يشاركا مع المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية بسبب الإصابة.