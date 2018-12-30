الأسهم السعودية تنفرد بالصعود عربيًّا وتترقب ضخ 15 مليار دولار

المواطن - الرياض

شكلت البورصة السعودية النقطة المضيئة الوحيدة بين أسواق الشرق الأوسط المتراجعة، اليوم الأحد، إذ تحركت معظم البورصات صعودًا وهبوطًا، وسط تعاملات ضعيفة في ظل غياب بعض المستثمرين بمناسبة عطلات نهاية العام.

لكن عددًا كبيرًا من مديري الصناديق يتوقعون صعود “السعودية المالية السعودية” في العام الجديد تحسبًا لتدفق نحو 15 مليار دولار من الصناديق الخاملة على البورصة حين تنضم إلى مؤشرات للأسواق الناشئة.

ومن المقرر إدراج “السعودية المالية السعودية” على مؤشر فوتسي راسل على مراحل في الفترة بين مارس وديسمبر 2019، بينما ينضم لمؤشر إم إس سي آي على مراحل تتزامن مع مراجعات للمؤشر في مارس وأغسطس.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.8 بالمائة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على سبيل المثال بنسبة 1.2 بالمائة.