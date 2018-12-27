الأمير محمد بن نواف: الشكر للقيادة على الدعم والمساندة وصادق التوجيه ووافر العطاء

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ثقته الكريمة بتعيين سموه مستشارًا لخادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله – عز و جل – أن يوفقه للعمل على تحقيق تطلعات القيادة الكريمة بما فيه خير الوطن والمواطن.

ورفع سموه جزيل الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – مؤكدًا سموه على حجم الدعم والمساندة وصادق التوجيه ووافر العطاء الذي حظي به سموه من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – طيلة فترة عمله الدبلوماسي.

كما قدم سموه الشكر لجميع موظفي وزارة الخارجية وفي مقدمتهم معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من الذين عملوا مع سموه في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمملكة المتحدة، متطلعًا سموه منهم مزيدًا من الجهد والاجتهاد لتحقيق طموحات قيادتنا الحكيمة، سائلًا الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لما فيه خير بلادنا والأمتين العربية والإسلامية.