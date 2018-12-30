الأهداف لا تغيب عن مباريات الهلال

المواطن - مروة نبيل

ظهر هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمستوى مميز في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليكون الأقوى حتى الآن.

ويُعد الهلال هو الفريق الوحيد الذي نجح في التسجيل بجميع مباريات الـ14 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الوحيد الذي تجاوز حاجز الـ30 هدفًا في كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، برصيد 32 هدفا.

ويواجه الهلال نظيره التعاون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن للمحترفين، ويأمل الزعيم مواصلة انتصاراته، فيما يطمح سكري القصيم لاستعادة نغمة الفوز التي غابت عنه مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.