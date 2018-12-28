الأهلي لا يعرف الخسارة أمام الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوحدة، مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم تشهد مواجهات الأهلي ضد الوحدة السابقة فوز فرسان مكة في أي لقاء، حيث تقابلا 12 مرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في 10 مباريات، وانتهت مواجهتان بالتعادل.

ويدخل الفريقان مباراة الأهلي ضد الوحدة اليوم بهدف استعادة نغمة الانتصارات الغائبة خلال الجولات الأخيرة، حيث يعود آخر فوز لفرسان مكة إلى الجولة الـ11، حينما تغلب على النصر، وخسر بعد ذلك أمام التعاون، الاتفاق والفيصلي.

ولا يختلف حال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كثيرًا، حيث غابت الانتصارات عنه خلال الأربع مباريات الماضية، بعدما تعادل أمام الفيحاء والرائد، وخسر ضد الشباب والهلال.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الخامس.