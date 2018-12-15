الأهلي والشباب .. المدربان يدفعان بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان بابلو غويدي وماريوس سوموديكا، عن تشكيل مباراة الأهلي والشباب التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تشكيلة الراقي في مباراة الأهلي والشباب اليوم، كالتالي؛ محمد العويس، أليكسس روانو، محمد آل فتيل، سعيد المولد، محمد عبدالشافي، جوزيف دي سوزا، نوح الموسى، حسين المقهوي، عبدالله السعيد، خوسيه خواردو، ومهند عسيري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الراقي في مباراة الأهلي والشباب اليوم، كل من؛ ياسر المسيليم، عبدالباسط هندي، عبدالفتاح عسيري، فراس الغامدي، عبدالرحمن غريب، عبدالله حسون، محمد الزبيدي، عمر الزيني، وسلمان المؤشر.

فيما جاءت تشكيلة الليوث في مباراة الأهلي والشباب اليوم، كالتالي؛ فاروق بن مصطفى، جمال بالعمري، محمد سالم، فهد غازي، عبدالمجيد الصليهم، ناصر الشمراني، جامان، صوماليا، لويز أنطونيو، هتان باهبري وخالد كعبي.

وعلى مقاعد بدلاء الليوث في مباراة الأهلي والشباب اليوم، يجلس كل من؛ عبدالله الخيبري، نواف الحبشي، بوديسكو، إرثر كايكي، وليد حزام، صالح القميزي، حسان تمبكتي، ومحمد عواجي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، يليه الشباب برصيد 20 نقطة.