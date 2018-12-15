الأهلي والشباب .. المدربان يدفعان بالقوة الضاربة

أعلن المديران الفنيان بابلو غويدي وماريوس سوموديكا، عن تشكيل مباراة الأهلي والشباب التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت تشكيلة الراقي في مباراة الأهلي والشباب اليوم، كالتالي؛ محمد العويس، أليكسس روانو، محمد آل فتيل، سعيد المولد، محمد عبدالشافي، جوزيف دي سوزا، نوح الموسى، حسين المقهوي، عبدالله السعيد، خوسيه خواردو، ومهند عسيري.
ويجلس على مقاعد بدلاء الراقي في مباراة الأهلي والشباب اليوم، كل من؛ ياسر المسيليم، عبدالباسط هندي، عبدالفتاح عسيري، فراس الغامدي، عبدالرحمن غريب، عبدالله حسون، محمد الزبيدي، عمر الزيني، وسلمان المؤشر.
فيما جاءت تشكيلة الليوث في مباراة الأهلي والشباب اليوم، كالتالي؛ فاروق بن مصطفى، جمال بالعمري، محمد سالم، فهد غازي، عبدالمجيد الصليهم، ناصر الشمراني، جامان، صوماليا، لويز أنطونيو، هتان باهبري وخالد كعبي.
وعلى مقاعد بدلاء الليوث في مباراة الأهلي والشباب اليوم، يجلس كل من؛ عبدالله الخيبري، نواف الحبشي، بوديسكو، إرثر كايكي، وليد حزام، صالح القميزي، حسان تمبكتي، ومحمد عواجي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، يليه الشباب برصيد 20 نقطة.
3 مشاراكات
شاكر الكناني
موسى المحياني لقد أتعبت الاهلي بتدخلاتك يحاسبك الله اتقي الله ومن الافضل الخروج من الاهلي الاهلي ليس ملك لك واذا انت تستخدم لتخريب فيحاسبك الله التحكيم اليوم كان واضح ظلم الاهلي بتوزيع الكوروت وهناك الفاضل من رابطة الشباب ومحمد سالم ايضا ننتظر لجنة الانظباط ماذا تعمل وربما تكون ضد الاهلي لصالح الهلال اللهم انتقم من كل ظالم
زائرع
موسى المحياني لقد أتعبت الاهلي بتدخلاتك يحاسبك الله اتقي الله ومن الافضل الخروج من الاهلي الاهلي ليس ملك لك واذا انت تستخدم لتخريب فيحاسبك الله التحكيم اليوم كان واضح ظلم الاهلي بتوزيع الكوروت وهناك الفاضل من رابطة الشباب ومحمد سالم ايضا ننتظر لجنة الانظباط ماذا تعمل وربما تكون ضد الاهلي لصالح الهلال اللهم انتقم من كل ظالم
زائرع
تشكيلة الاهلي لها ايادي فرديه من داخل النادي وهي من تسببت في هزيمة الاهلي نتمنى ان يترك تالته والجميع ترى قد استوعب الحركات كنا نرى وجودهم مهم ولكن الان خروجهم من النادي اهم ونتمنى اعادة رجل المواقف مع النادي والذي يعمل من اجل الكيان وليس من اجل شخصيته اضافه الى الحكم الذي كان اللاعب الثاني عشر مع الشباب وكان كريم في توزيع الكروت وضياع الوقت والنفرزه والاسفزاز للاعبي الاهلي واقد شاهدنا لاعب الشباب وهوايلعن ام سعيد المولد وهل لجنة الانظباط بيكون لها دوروالا الوضع والكوروت لصالح الهلال الذي حظي بجميع المساعدات حتى الحكم كان في طريقه لاسقاط الحزم ولولا اسرار اللاعبين لكانت النتيجه عكس ما انتهت عليه الحقيقه دوري اسوى دورى لم يقدرو حامل مسمى هذا الدوري شاهدنا ايضا الظلم مابين احد والهلال دوري الحقيقه مسير وليس بطريقه احترافيه لابأس يحدث خطأ واحد ولكن حينما تتكرر اتجاه واحد فهذا يعتبر دوري حواري يدار بدن قاعده ونظام مثل تمثيل كل من حرة الوه