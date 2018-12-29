الأهلي يطلب ضم حسين الشحات رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

دفع التألق الشديد للنجم المصري حسين الشحات، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، مسؤولي الأهلي لتقديم عرض رسمي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال النادي الأهلي المصري، في بيان رسمي، اليوم السبت: “قامت إدارة التعاقدات بالنادي منذ تكليفها بهذا الأمر بإرسال عرض رسمي لنادي العين الإماراتي، لضم اللاعب حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

وأضاف بيان النادي الأهلي المصري: “الأهلي ينتظر الرد على العرض، وكل ما تردد عن تفاصيل مالية بخصوص ضم اللاعب أمور مغلوطة”.

وكان النادي الأهلي المصري، قد نفى في بيان سابق الأنباء التي ترددت حول سفر وفد من إدارة التعاقدات إلى الإمارات، من أجل إنهاء صفقة حسين الشحات بشكل رسمي.

وترددت أنباء عن رحيل المصري حسين الشحات عن صفوف نادي العين الإماراتي، لوجود أكثر من 4 لاعبين أجانب في قائمة الزعيم.