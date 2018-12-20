الإحصاء تُعلن عدد سكان المملكة لعام 2018
منهم 12.6 مليون وافد.

الإحصاء تُعلن عدد سكان المملكة لعام 2018

2018/12/21
الساعة 12:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء الإحصاء العام لسكان المملكة لعام 2018، والذي كشف عن تقارب كبير بين عدد الذكور والإناث من المواطنين، فيما جاء عدد الذكور أكثر من ضعف عدد الإناث من غير السعوديين.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن إجمالي عدد السكان المواطنين والوافدين بلغ 33.413660 نسمة، منهم 19.240956 نسمة من الذكور بينما بلغ مجموع الإناث 14.172704 نسمة.

وقد بلغ عدد السكان السعوديين 20768627 نسمة منهم 10.575895 من الذكور، و10.192732 من الإناث، أما غير السعوديين فبلغ عددهم 12645033 منهم 8.665061 من الذكور، بينما بلغ عدد الإناث 3.979972 نسمة.


‎تعليق واحد

  1. ايمن

    معلومه جديده بالنسبه لي اول مره اعرف ان عدد السعوديين 20 مليون فقط !!

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