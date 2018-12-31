الاتحاد الإيطالي يوجه صفعة للمغرضين: مباراة السوبر ستقام في المملكة بموعدها

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكد المسؤولون عن إدارة كرة القدم في إيطاليا، أن مباراة السوبر التي ستجمع بين فريقي إيه سي ميلان ويوفينتوس، ستقام في موعدها المتفق عليه بالمملكة، نافين أن يكون هناك أي تغير في تنظيم المباراة.

وحسب إعلان “Serie A” وهو الدوري الإيطالي المسؤول عن تنظيم مباراة السوبر التي ستجمع بين الفريقين الكبيرين، فإن المواجهة ستكون على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي، وذلك في 16 من يناير 2019.

وجاء تأكيد الجهات المسؤولة عن تنظيم المباراة، ردًا على بعض التقارير التي دعت لنقل البطولة من المملكة بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي أكتوبر الماضي.

وأشار المنظمون إلى أن هناك التزاماً بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم والهيئة العامة للرياض في يونيو الماضي، والذي يتضمن إقامة 3 كؤوس من أصل 5 على الأراضي السعودية.

كأس السوبر الإيطالي، هو مواجهة بين الفريق الفائز في دوري الدرجة الأولى في إيطاليا بالموسم السابق مع بطل الكأس، وهي بطولة لُعبت خارج إيطاليا ست مرات في السنوات العشر الماضية.

وخلال يناير، ستصبح المملكة الدولة الخامسة التي تستضيف كأس السوبر، حيث سبق وأن تم تنظيم البطولة خارج إيطاليا، وتحديدًا في الولايات المتحدة والصين.

وخلال عام 2018 الذهبي للمملكة، تمت استضافة العديد من الأحداث المميزة مثل سباقات الفورمولا والتي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، بالإضافة إلى استضافة العديد من الأحداث المميزة مثل أعظم رويال رامبل في جدة في شهر إبريل الماضي ونهائي كأس السوبر العالمي للملاكمة.