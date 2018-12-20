الاتحاد في الشتوية .. يحدد 4 صفقات نارية

المواطن - محمد سمعه

مع اقتراب شهر يناير من بدايته ويركز نادي الاتحاد على تعزيز صفوفه القوية بصفقات من العيار الثقيل من أجل تصحيح مسار الفريق، خاصة أنه يحقق نتائج سلبية وغير متوقعة منذ بداية الموسم الجاري.

ويطارد الاتحاد أربع صفقات من العيار الثقيل، يتمنى مجلس إدارة لؤي ناظر التعاقد معها من أجل إسعاد الجماهير الاتحادية حيث يرغب العميد في ضم البرتغالي بيبي مدافع نادي بيشكتاش التركي وريال مدريد الإسباني السابق واللاعب هارون كمارا مهاجم نادي القادسية واللاعب عبد الفتاح عسيري مهاجم النادي الأهلي واللاعب محمد مرزوق الكويكبي لاعب نادي الاتفاق.

انتصار وحيد بعد معاناة

ومنذ بداية الموسم لم يتذوق الاتحاد طعم الانتصار إلا في مباراة واحدة فقط في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث لم ينجح العميد إلا في الفوز فقط على نادي الباطن بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

وسيواجه الاتحاد صعوبات بالغة من أجل إتمام الصفقات والتي يريدها خاصة أن نادي الاتفاق لا يفكر في التفريط في لاعبه محمد مرزوق الكويكبي، كما أن نادي القادسية أعلن عن الإبقاء على اللاعب هارون كمارا.

وقيل مؤخرًا حسب تقارير إعلامية مصرية إن الاتحاد أيضًا يضع أنظاره على ضم اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي.

دعم مالي من هيئة الرياضة

يذكر أن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد، أعلن أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة سيدعم العميد ماليًا من أجل شراء الصفقات المناسبة للفريق، مضيفًا أن الصفقات ستكون باختيار من المدرب الكرواتي سلافين بيليتش ووجود موافقة عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة النادي.