الاتحاد يسقط في بئر الهزيمة الـ11 بقذيفة كويكبي الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتفاق والاتحاد منذ قليل بفوز فريق الاتفاق بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الشوط الأول ضغط فريق الاتفاق بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول له في المباراة.

وتمكن اللاعب محمد الكويكبي من تسجيل الهدف الاتفاقي الأول مستغلًّا ارتباك دفاعات نادي الاتحاد في الدقيقة السادسة والعشرين عبر تصويبة قوية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي الاتفاق بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول نادي الاتحاد جاهدًا تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل من أجل العودة بالمباراة، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من قبل نادي الاتفاق.

وانتهت المباراة بفوز الاتفاق بهدف دون رد، ليصبح رصيده 22 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند ست نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب : محمد الكويكبي في الدقيقة 26

الاتفاق 1 : 0 الاتحاد #الاتفاق_الاتحاد pic.twitter.com/Zjn7ZHMjgt — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 29, 2018