الاتحاد يفسخ عقد البرازيلي فالديفيا

المواطن - محمد سمعة

فسخ نادي الاتحاد عقد اللاعب البرازيلي واندرسون فيريرا دي أوليفيرا الشهير بـ” فالديفيا” اليوم الاثنين.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر أن العميد قرر فسخ عقد اللاعب فالديفيا بعد إجراء مخالصة مالية معه .

ولم ينجح فالديفيا في إثبات ذاته وحضوره مع نادي الاتحاد منذ الانضمام للعميد في صيف 2018 قادمًا من نادي إنترناسيونال البرازيلي على سبيل الإعارة.

ويذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الخامس عشر” قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان نادي الاتحاد خسر آخر مبارياته في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من نادي الاتفاق بهدف دون رد.