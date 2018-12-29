الاتفاق ضد الاتحاد .. التاريخ يُنصف العميد

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد، مساء اليوم السبت، مباراة الاتفاق ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الاتفاق ضد الاتحاد 16 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، الذي نجح في تحقيق الفوز بـ8 مواجهات.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء من الفوز في 3 مباريات، وتعادل الاتفاق ضد الاتحاد في 5 مواجهات سابقة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد لاستعادة نغمة الانتصارات، وحصد نقاط مباراة الاتفاق ضد الاتحاد اليوم، للتقدم في جدول ترتيب الدوري، فيما يسعى فارس الدهناء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة الاتفاق ضد الاتحاد اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 6 نقاط، فيما يقع فارس الدهناء في المركز العاشر بـ19 نقطة.