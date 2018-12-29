الاتفاق يخطط لافتراس الاتحاد الجريح

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة نارية بين فريقي الاتحاد والاتفاق في الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويسعى نادي الاتحاد لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على الاتفاق والابتعاد عن مراكز الهبوط، خاصة أن العميد حقق أسوأ بداية كارثية له في بطولة الدوري بتعرضه لعشر هزائم وتعادل في ثلاث مباريات وفوز في لقاء وحيد.

أما نادي الاتفاق فتعادل سلبًا في الجولة الرابعة عشرة مع نادي الفتح بدون أهداف يوم الجمعة الماضية، حيث يهدف فارس الدهناء لتحقيق الفوز وتحسين مركزه في ترتيب أندية الدوري.

وخلال آخر أربع مباريات في بطولة الدوري، تعادل مع الشباب وخسر من القادسية وفاز على الوحدة وتعادل مع الفتح.

ويحتل نادي الاتفاق حاليًا المركز العاشر في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، أما نادي الاتحاد فيتواجد في المركز الخامس عشر والأخير في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد ست نقاط.

الاتحاد لن يهبط

وكان اللاعب فهد المولد نجم نادي الاتحاد، قال بعد مباراة النصر بأن العميد سيقاتل ليبقى في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مضيفًا أن أمور الفريق ستتحسن بصورة كبيرة في فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع صفقات قوية.

ومن المنتظر أن يقوم لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد باستخدام الأموال والتي سيحصل عليها من هيئة الرياضة لإبرام الصفقات النارية للعميد في الميركاتو الشتوي.

تُقام مباراة الاتفاق والاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.