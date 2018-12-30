الاحتراف تُناقش مع الأندية تسجيل اللاعبين في الشتوية

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، ورشة عمل بحضور مندوبي الاحتراف بالأندية.

وناقشت لجنة الاحتراف مع مسؤولي الأندية، فترة التسجيل الثانية للاعبين، والتي ستبدأ في السابع من شهر يناير المقبل، بالإضافة لاستقبال ملاحظات التسجيل في الفترات السابقة.

وأكد نائب رئيس لجنة الاحتراف، معيض الشهري خلال الورشة التي أُقيمت في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أهمية إرفاق المستندات المطلوبة في نظام DTMS، والمُقرر بدء العمل فيه اعتبارًا من فترة التسجيل الثانية.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تُنظمها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، في سبيل تطوير العمل الاحترافي داخل الأندية، والعمل وفق أحدث الأنظمة الدولية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.