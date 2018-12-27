الباطن يستعيد الانتصارات بثنائية في القادسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الباطن والقادسية ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق السماوي بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة الباطن والقادسية بضغط من لاعبي الفريقين، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر؛ وخطف نقاط اللقاء، إلا أن محاولاتهما باءت بالفشل؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ونجح البرازيلي كريسان في فض اشتباك التعادل السلبي مع بداية أحداث الشوط الثاني، وسجل الهدف الأول في الدقيقة 65، ليضغط لاعبو الفريقين بحثًا عن إحراز هدف جديد.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ركلة جزاء، سددها كريسان بنجاح، لتنتهي المباراة بهزيمة القادسية بهدفين نظيفين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رصيده إلى 14 نقطة، بعد استعادته لنغمة الانتصارات الغائبة خلال الجولتين الماضيتين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب : كريسان في الدقيقة 65

الباطن 1 : 0 القادسية #الباطن_القادسية pic.twitter.com/o7kcAWDjht — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 27, 2018

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الباطن سجله اللاعب : كريسان في الدقيقة 90+3

الباطن 2 : 0 القادسية #الباطن_القادسية pic.twitter.com/NrlYQLptvi — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 27, 2018