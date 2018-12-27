الباطن يكسر عناد بيتيفا القادسية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الفوز على القادسية في افتتاح الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليلحق الهزيمة الأولى بالمدرب البلغاري إيفايلو بيتيفا.

وقاد إيفايلو بيتيفا الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في 5 مباريات بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يتذوق الهزيمة في أي مواجهة من قبل، حيث بدأ مشواره بالفوز على الرائد بثلاثية مقابل هدف.

وتعادل القادسية مع الفيصلي إيجابيًا بهدف لكل فريق في ثاني مباريات بيتيفا، قبل أن يُحقق الفوز في 3 مباريات على التوالي، حيث تغلب على الاتفاق بهدفين دون رد، وبنتيجة 3/1 ضد أُحد والتعاون.

وانتزع البلغاري إيفايلو بيتيفا جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ14 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما قاد القادسية لتحقيق فوز مهم على التعاون، قبل أن يُحطم الباطن سلسلة اللا هزيمة اليوم.

وتجمد رصيد الفريق لأول لكرة القدم بنادي القادسية عند النقطة 20 بعد الهزيمة أمام الباطن اليوم، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.