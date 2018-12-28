البحرين : استمرار العمل في سفارتنا لدى سوريا لمواجهة التدخلات الخارجية

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية في البحرين عن استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية ، علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على إستقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم.