البحرين: نقف مع سوريا لإعادة الاستقرار وحماية سيادتها

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مواجهة أي تدخل خارجي والحفاظ على وحدة واستقرار أراضيها.

وقال الوزير البحريني : سوريا بلد عربي رئيسي في المنطقة ، لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا رغم الظروف الصعبة نقف معه في حماية سيادته و أراضيه من أي انتهاك ونقف معه في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق.

وكانت وزارة الخارجية في البحرين أعلنت اليوم استمرار العمل في سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية، علما بأن سفارة الجمهورية العربية السورية لدى مملكة البحرين تقوم بعملها، والرحلات الجوية بين البلدين قائمة دون انقطاع.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها حرص مملكة البحرين على استمرار العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم.