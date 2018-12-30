البشير لرجال الشرطة: راضٍ تمامًا عن أدائكم وسنخرج من الأزمة

المواطن - متابعة

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده ستخرج من الأزمة الراهنة رغم أنف الدول التي تسعى إلى تخريب السودان ودعم المتظاهرين.

ويشهد السودان منذ أكثر من 10 أيام مظاهرات حاشدة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وتفاقم البطالة.

وقال الرئيس السوداني، في خطابه أمام قيادات الشرطة، اليوم الأحد، إن بلاده ستخرج من هذه الأزمة رغم أنف كل الذين يحاربون السودان من خلال هذه الأزمة، معربًا عن رضاه التام عن أداء الشرطة في السودان.

بدوره أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، وقوف الشرطة الكامل والتام مع الرئيس عمر البشير خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ حوالي أسبوعين.

وقال وزير الداخلية إن “الذين يحاولون استغلال الظروف لزعزعة الأمن لن نسمح لهم بذلك”.

يأتي ذلك فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم جولة ثانية من المظاهرات يوم 31 ديسمبر، عشية اليوم الوطني للاستقلال عن الحكم البريطاني.

ومن المقرر أن تبدأ المسيرة في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي وتستمر حتى السنة الجديدة من ساحة القندول في العاصمة نحو القصر الرئاسي في محاولة أخرى للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

وكان التجمع الذي يضم 8 نقابات من بينها نقابات المحامين والمعلمين والطلاب والأطباء قد دعا في وقت سابق إلى احتجاجات، الثلاثاء الماضي، إلا أنها تحولت إلى مظاهرات مميتة بعد تدخل قوات الدعم السريع.

وفي بيانه يوم الثلاثاء الماضي، وصف البشير المحتجين بـ “الخونة والعملاء الأجانب” الذين استغلوا مصاعب العيش “لإحداث الدمار خدمة لأعداء السودان”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية سونا.