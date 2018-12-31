البشير يعد برفع الرواتب ودعم الفئات الضعيفة ويوجه رسالة للمعارضة

المواطن - متابعة

وعد الرئيس السوداني، عمر البشير، برفع الرواتب ودعم الفئات الضعيفة، مشيرًا إلى أن الحوار الجاد هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الخلافات.

وقال البشير، خلال كلمته بذكرى الاستقلال الـ63: إنه يسعى لتعزيز وتوسيع المشاركة السياسية دون إقصاء أحد، مشددًا على أن “السودان لديها شراكات دولية وعربية متعددة لدعم الاقتصاد السوداني، ونتطلع إلى مضاعفة الجهود للبناء الاقتصادي، ونقترب من تجاوز المرحلة الصعبة والانتقال إلى الإصلاحات”.

كما قال الرئيس السوداني: إنه ملتزم بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة، داعيًا المعارضة للمشاركة في بناء السودان، قائلًا: “ندعو السودانيين للتوحد ونبذ العنف دعمًا للنسيج الاجتماعي”.

وقال البشير: إن بلاده ستواصل دعم الشرعية في اليمن حتى عودة الاستقرار.

ويأتي ذلك فيما حذر الرئيس عمر البشير من التهاون بأمن وسلامة المواطنين عند التعاطي مع الاحتجاجات.

الرئيس البشير طلب كذلك من قوات الشرطة عدم استخدام القوة المفرطة في التعاطي مع الاحتجاجات، فيما أعلنت قيادات الشرطة التفافها ومساندتها له.