البلطان: زرعت في اللاعبين بعضًا من روحي القتالية

المواطن - طارق سعد

بارك رئيس الشباب، خالد البلطان، الفوز على الحزم لجماهير فريقه، معتبرًا أن محصلة النقاط حتى نهاية مباريات الدور الأول تعد جيدة.

وتراجع البلطان عن وعده بإحداث تغييرات كبيرة في فترة الانتقالات الشتوية، وأوعز ذلك لتصاعد مستويات بعض الأجانب والمحليين، وكذلك رغبة في تزايد الانسجام والاستقرار.

وردًّا على سؤال مراسل الناقل التلفزيوني “دوري بلس” حول الحالة الإيجابية في الشباب، أجاب البلطان: “أشكر الجهاز الفني واللاعبين على سرعة استجابتهم لتطلعات الإدارة منذ بدأت عملها الرسمي، الاجتماعات متواصلة مع المدرب سوماديكا واللاعبين؛ لحثهم معنويًّا على أهمية تحسين وضع الشباب في سلم ترتيب الدوري، ربما أن جزءً امن قتاليتي وحماسي انتقل للاعبين”.