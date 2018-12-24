التحفظ على ثلاثيني تلفظ وتهجم على رجل أمن في صحن الطواف

المواطن - مكة المكرمة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، التحفظ على ثلاثيني تهجم على رجل أمن في صحن الطواف بالحرم المكي.
وقالت إمارة مكة المكرمة: “إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف بالحرم المكي فإن الحادثة تعود لمواطن في العقد الثالث تلفظ وتهجم على رجل أمن دون مراعاة لحرمة المكان والزمان.. تم التحفظ عليه وإحالته لشرطة المسجد الحرام لإكمال اللازم”.
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تعليق واحد
غير معروف
والله العظيم لو انا مكان العسكري ما اتنازل عنة لو يكون اخر يوم في عمري وامثال هذا الحثالة يعفن في السجن لا بد ان يحكم كل اصبع وصلت وجة العسكري 100 جلدة 500 جلدة من غير الالفاظ ومد يدة الله لا يوفقة حتى لو قالو مريض السوط يعالج .