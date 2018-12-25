التحكيم الأجنبي .. يُهدد الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

لا يزال التحكيم الأجنبي سببًا في قلق الأندية منذ انطلاق بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري.

وبعد نهاية مباراة الرائد والتعاون اليوم في الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري، انتقد نادي التعاون الحكم الروسي سيرجي كاراسيف حكم اللقاء بسبب بعض القرارات الخاطئة والتي ارتكبها ضد نادي التعاون.

وقال اللاعب مد الله العليان لاعب التعاون: إن الحكم الروسي ظلمه بطرد غير صحيح، مضيفًا أنه مستعد لاعتزال كرة القدم لو كان قرار الطرد صحيح.

وفي السياق ذاته تحدث عبدالله اليوسف المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون عن أخطاء الحكم الروسي قائلًا بأنه كان غير موفق في بعض القرارات التي أدت إلى خسارة التعاون لمباراة الرائد، مضيفًا أن الأخطاء التحكيمية ستؤدي حتمًا إلى ضعف الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

انتقاد التحكيم الأجنبي ليس المرة الأولى:

وليست المرة الأولى التي يشتكي فيها مسؤولو الأندية من التحكم الأجنبي وأخطائه؛ حيث سبق لسعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر أن هاجم الحكم الصربي ميلوراد ماجيتش حكم لقاء النصر والفيحاء قائلًا إنه لا يستحق التحكيم بعد الأخطاء والتي ارتكبها بحق العالمي لصالح الفيحاء.

الحكم السعودي يعود:

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر قرارًا بدعم من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بإعادة الحكم السعودي لإدارة مباريات في بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أقال في وقت سابق الإنجليزي مارك كلاتنبيرج من رئاسة لجنة الحكام باتحاد القدم، وحتى الآن لم يُعين البديل.