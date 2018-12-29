التعاون يُحفز جماهيره لحضور مباراة الهلال

المواطن - مروة نبيل

حث نادي التعاون جماهيره، على حضور مباراة سكري القصيم والهلال، يوم غد الأحد، من المدرجات؛ لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للجماهير وعلق عليها قائلًا: “معكم التعاون أقوى.. محبي التعاون وعشاقه غدًا دوركم أكبر ليعود فريقنا من أجل إسعادكم بإذن الله”.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الهلال، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطرحت تذاكر مباراة التعاون والهلال المُقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالأسعار التالية: 15 ريالًا فئة 2 شمال خلف مرمى الفريقين، 30 ريالًا الموحدة والعائلات، و500 ريال الموحدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.