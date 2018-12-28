التقويم الدراسي : 6 يناير بداية الفصل الدراسي الثاني

المواطن - الرياض

في الوقت الذي يواصل فيه طلاب المملكة الاستمتاع بإجازة نصف العام بعد أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول تعيد “المواطن” التذكير بأهم التواريخ في التقويم الدراسي للعام الحالي.

وبحسب التقويم الدراسي لعام 1440هـ، تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 1440/04/30 الموافق 2019/01/06، أما بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني وفقًا لـ التقويم الدراسي فستكون يوم 1440/08/16 الموافق 2019/04/21.

أما إجازة نهاية العام فسوف تبدأ وفقاً لـ التقويم الدراسي 1440 يوم 1440/08/27 الموافق 2019/05/02م بمشيئة الله.

وكان موقع نظام نور بدأ إعلان نتائج الطلاب والطالبات برقم الهوية وذلك بالنسبة للمدارس التي أنهت عملية رصد الدرجات على مدى الأيام الماضية.

والمعروف أن موقع نظام نور يعد من خدمات وزارة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.