الثلاثاء.. وزير المالية يعلن تفاصيل ميزانية 2019

الثلاثاء.. وزير المالية يعلن تفاصيل ميزانية 2019

2018/12/16
الساعة 8:35 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة المالية عن موعد إعلان ميزانية المملكة لعام 2019.

ويعقد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، مؤتمرًا صحافيًّا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً لكشف تفاصيل الميزانية.

وسيتم عقد المؤتمر في القاعة الرئيسية بالمركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية في مقر وزارة المالية.


‎تعليق واحد

  1. عمار خيري

    ان شاء الله العام القادم يكون عام الانجازات على ارض الواقع ونتمنى للملكة العربية السعودية مزيدا من التقدم و الازدهار.

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