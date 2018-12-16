الثلاثاء.. وزير المالية يعلن تفاصيل ميزانية 2019

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة المالية عن موعد إعلان ميزانية المملكة لعام 2019.

ويعقد وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، مؤتمرًا صحافيًّا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً لكشف تفاصيل الميزانية.

وسيتم عقد المؤتمر في القاعة الرئيسية بالمركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية في مقر وزارة المالية.