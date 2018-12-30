الجيش_الأميركي يخلي أول قاعدة عسكرية له في #سوريا

المواطن - متابعة

قالت وسائل الإعلام التركية، إن الجيش الأميركي انسحب من قاعدة له في مدينة المالكية بالحسكة، وهي القاعدة الأولى التي تخليها القوات الأميركية منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.

فبعد سنتين على انتشار ما يقارب 2200 جندي أميركي داخل سوريا يبدو أن الانسحاب قد بدأ بالفعل.

ووفقاً لأهالي المنطقة، فإن نحو 50 جندياً أميركياً غادروا موقعهم في مدينة المالكية بالحسكة بالفعل، واتجهوا بعرباتهم المصفحة نحو العراق.

مصادر تركية تقول إن واشنطن تنتشر على نحو 18 قاعدة عسكرية، فيما قال مسؤولون أميركيون إن الانسحاب سيتطلب ما بين شهرين و3 أشهر.

انسحاب خلط الأوراق شمال سوريا في منطقة تتسابق أنقرة وموسكو وطهران للسيطرة عليها، أما الوحدات الكردية فتبدو أقرب لعقد اتفاق مع روسيا يبعد عنها شبح التدخل التركي، لكن قضية السلاح الأميركي الثقيل الذي بحوزتهم قد يؤدي لتعثر ذلك الاتفاق.

موقف قد لا يرضي نظام الأسد الذي، وفقاً للاتفاق المبدئي، تطالبه الوحدات الكردية بالانتشار على طول الحدود مع تركيا بينما يسعى النظام للسيطرة على كامل المنطقة بما في ذلك آبار النفط المغرية.