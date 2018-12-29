الحكومة الشرعية: لا صحة لانسحاب ميليشيا الحوثي من ميناء الحديدة

المواطن - الرياض

أكد مصدر بالحكومة الشرعية في اليمن، أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من ميناء الحديدة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إنه خلال اجتماع أمس الجمعة سلم رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت مذكرة للطرفين طلب فيها تقديم يوم الثلاثاء القادم 1 يناير 2019 تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم، حيث أبلغ الجانب الحكومي، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت عدم القبول بأي إجراءات أو تصرفات أحادية، وأن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية بقرار من لجنة الانتشار جميعًا.

وأوضح المصدر أن تصريحات ميليشيا الحوثي اليوم السبت حول إعادة انتشارهم في ميناء الحديدة محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ولا يمكن القبول بهذه الخروقات التي تؤدي إلى فشل الاتفاق.