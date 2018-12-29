الدفاع الجوي يعترض باليستيًّا حوثيًّا أطلق باتجاه نجران

المواطن - نجران

دمر الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم السبت، صاروخًا باليستيًّا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران، وذلك بحسب ما أكدت مصادر لمراسل “العربية”.

ويأتي إطلاق الصاروخ الحوثي صوب المملكة في ظل خروقات متتالية من جانب الميليشيات الحوثية لاتفاق السويد الموقع مع الحكومية اليمنية الشرعية.

وتعرضت نجران في 2 نوفمبر لمحاولة إطلاق صاروخ باليستي من جانب الحوثيين، ونجحت قوات التحالف في اعتراضه دون أن يتسبب في أي إصابات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، في وقت سابق استمرار الميليشيات الحوثية في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.