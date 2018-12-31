الدفاع المدني يؤهل زوار الجنادرية للتعامل مع حرائق الغاز بتجارب فرضية

المواطن - واس

تابع زوار جناح المديرية العامة للدفاع المدني في مهرجان الجنادرية، تجارب فرضية توعوية عن حرائق المنازل ومحطات الوقود والمصانع، وكيفية التعامل معها .

و عرضت أجهزة محاكاة سيناريوهات عن كيفية وقوع الحرائق المختلفة وأسبابها ، من بينها المشبّه التدريبي لإنفجار الغاز، الذي تم استخدامه للتعريف بمخاطر إنفجار الغاز بأنواعه، وشرح الإجراءات الأولية العاجلة التي يجب اتخاذها عند اكتشاف تسرب الغاز لمنع حدوث الانفجار.

ويوضح المشبّه التدريبي لسلوك الغاز أسلوب إنتشار الدخان داخل المنازل عند حدوث الحريق، وشرح الطريقة المثلى للخروج الآمن وقت إنتشار الدخان، والمناطق التي يمكن للأشخاص التحرك من خلالها داخل المباني المملوءة بالدخان، بالإضافة إلى شروحات تعريفية بالطريقة الصحيحة للتهوية في مثل هذه الحوادث.

ويتيح الدفاع المدني المجال لزواره للتدرب على استخدام طفاية الحريق بواسطة الطفاية الإلكترونية التي تحاكي طفاية الحريق اليدوية ، كما يقدم لهم شرحا عن أنظمة الإنذار المبكر التي تتوفر في بعض المنازل وأماكن العمل، ومن بينها كاشف الدخان وكاشف الحرارة.

و شمل قسم التطبيقات العملية في جناح المديرية العامة للدفاع المدني بالمهرجان، على مشبه لانفجار محطة وقود يشرح طرق التعامل مع حرائق المواد البترولية، ومشبه يحاكي حادث لمصنع كيميائي لتدريب رجال الدفاع المدني على التعامل مع الحرائق في مثل هذه الحالات بكل جدارة وتمكّن.