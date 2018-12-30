الرائد يواصل صحوته بهدف في أُحد
ضمن منافسات الجولة الـ15

الرائد يواصل صحوته بهدف في أُحد

2018/12/30
الساعة 6:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الرائد وأُحد التي أُقيمت على ملعب محمد بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فريق الرائد بهدف دون رد.

وحاول الفريقان هز الشباك خلال أحداث الشوط الأول، إلا أن محاولاتهما باءت بالفشل، وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ركلة جزاء في الدقيقة 54، وسددها صالح الشهري بنجاح.

وفي الدقيقة 86، حصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، عمر محمد، على بطاقة حمراء، ليُكمل فريقه الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين، ليحصد الرائد ثلاث نقاط غالية في الدوري.

وبعد تحقيقه لثلاثة انتصارات على التوالي، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى 21 ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما واصل أُحد تذيل الترتيب بـ6 نقاط.



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