الزعاق: تحديد وقت الصلاة بشبر اليد خاطئ.. وهذا طريقة حساب الظل

الزعاق: تحديد وقت الصلاة بشبر اليد خاطئ.. وهذا طريقة حساب الظل

2018/12/23
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أن تحديد وقت صلاة الظهر والعصر عن طريق شبر اليد كما هو منتشر في مقطع فيديو متداول لا يستقيم البتة لا علميًّا ولا شرعيًّا.

وأوضح الزعاق أن حساب الظل يعتمد على: “شاخص قائم، وخط مستقيم يصل بين نهايتي الظل المصنوع بعد مضي برهة زمنية، وتحديد نقطة الزوال عبر الخط المرسوم، وأخيرًا حذف ظل الزوال من حسبة الظل الحقيقي”.


‎تعليق واحد

  1. ابو ماجد

    خل عنك يالزعاق …. هذي حسبة الأولين. مابها مخله

    ‎رد

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