السترات الصفراء تعود مجدداً وتغلق الشوارع بفرنسا

السترات الصفراء تعود مجدداً وتغلق الشوارع بفرنسا

2018/12/30
الساعة 11:00 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

عادت احتجاجات السترات الصفراء مجدداً، صباح اليوم، وأغلق المحتجون عدداً من الشوارع في أنحاء متفرقة من فرنسا.

وشاركت مجموعات من المحتجين في مسيرات بمراكز المدن، لكن الحركة المناهضة للحكومة كانت متفرقةً بشكل أكبر وأقل صخباً مقارنةً بالأسابيع السابقة.

وتأججت مظاهرات السترات الصفراء احتجاجاً على الإجراءات الاقتصادية والضرائب على الدخل، بسبب سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون التي أضرت بأنشطة شركات التجزئة وغيرها من الأنشطة التجارية.

وبدأت الاحتجاجات على ضرائب الوقود تتحول لأعمال شغب مطلع ديسمبر الجاري.



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