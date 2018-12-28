السفير آل جابر: صرف مرتبات موظفي الحديدة من خزانة اليمن يؤكد فشل المشروع الإيراني

المواطن - الرياض

أشاد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي صرف مرتبات موظفي الحديدة في القطاع الحكومي من خزينة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد فشل المشروع الإيراني في تقسيم اليمن.

وقال آل جابر في تغريدة له عبر تويتر : صدور قرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بصرف مرتبات موظفي محافظة الحديدة المدنيين يؤكد من جديد أن استعادة الدولة ومواردها هي خيار اليمنيين والتحالف الداعم للشرعية في اليمن. كما يؤكد على فشل المشروع الإيراني لخلق الفوضى وزراعة الميليشيا في اليمن وممرات الملاحة التجارية قي البحر الاحمر.

وكان الرئيس هادي وجه الحكومة اليمنية بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداء من شهر ديسمبر الجاري للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية.

وقال هادي خلال لقائه ، بأعضاء مجلس النواب بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي: ”لقد حرصنا في مشاورات السويد أن يكون الجانب الإنساني هو عنوان هذه المشاورات العامة، من أجل التخفيف عن حياة شعبنا الذي تضرر من جراء الحرب وآثار الانقلاب المشؤوم”.