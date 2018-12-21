السومة يهز شباك الهلال مبكرًا

المواطن - مروة نبيل

نجح السوري عمر السومة في فض اشتباك التعادل السلبي بمباراة الهلال والأهلي مبكرًا، حيث هز شباك الزعيم بعد مرور 7 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

وضغط لاعبو الأهلي بعد هدف السومة بحثًا عن هز شباك الهلال مُجددًا، وطالبوا بركلة جزاء في الدقيقة 20، إلا أن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأهلي الآن، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، في الجولة الـ14 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، قبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، فيما يقع الراقي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.