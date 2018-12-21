السومة يهز شباك الهلال مبكرًا

نجح السوري عمر السومة في فض اشتباك التعادل السلبي بمباراة الهلال والأهلي مبكرًا، حيث هز شباك الزعيم بعد مرور 7 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.
وضغط لاعبو الأهلي بعد هدف السومة بحثًا عن هز شباك الهلال مُجددًا، وطالبوا بركلة جزاء في الدقيقة 20، إلا أن حكم المباراة قرر عدم احتسابها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأهلي الآن، على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، في الجولة الـ14 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، قبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، فيما يقع الراقي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.
تعليق واحد
زائرع
لا زال الهلال يساند من الحكام ومن الفار حيث اخفو ضربة جزاء واضحه من قسمين والتفوق الفار والحكم على إلغائها وكان يستحق بعض اللاعبين الطرد ولكن الحكم تغظى وكان هناك تاخير من الحارس للهلال وعند تنفيذ رمية الالماس ولكن واضح وضوح الشمس با التغاضي جهز هذا الفار للهلال بعد تهديد ريئس الهلال الذي هدد الاتحاد السعودي بعد ملا لان الاهلي مسبقا اما الاهلي فيحتاج إلى أشياء كثيره وعلى ريئس النادي تغيير الاسلوب الذي ماشي عليه اما المدرب وبعض اللاعبين فإذا كان الريئس يريد المنافسه بتغيير لا يقل عن لان محترفين اجانب والمدرب مع احضار تظهره ودفاع محلي والله الموفق