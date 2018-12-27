السيرة الذاتية لـ تركي الشبانة وزير الإعلام الجديد

المواطن - واس

صدر اليوم أمر ملكي كريم يقضي بتعيين تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام خلفًا للدكتور عواد العواد.

وفيما يلي السيرة الذاتية لمعالي الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للإعلام:

ولد في الرياض بتاريخ 6 نوفمبر 1964م.

السيرة التعليمية

• البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، عام 1990م.

• ماجستير قانون دولي/تجارة من الجامعة الأمريكية في واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1993م.

المناصب السابقة

مؤسس ورئيس تاس للاستشارات الإعلامية.

نائب الرئيس لقطاع البرامج والإنتاج في مجموعة MBC 1988-2003م

المستشار الخاص ومدير التطوير والاستشارات للأمير الوليد بن طلال 2003 – 2007م

مدير شبكة قنوات LBC اللبنانية 2008م

مؤسس ورئيس تاس للاستشارات الإعلامية 2003م

رئيس قنوات روتانا التلفزيونية 2007م

السيرة العملية

دخل مجال إدارة المؤسسات الإعلامية منذ عام 1996م، وأصبح مسؤولاً عن أكبر المحطات التلفزيونية في المنطقة العربية، لينتقل في عام 2008 م للعمل في مجموعة “روتانا”، ويشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التلفزيون. قام بتحويل قناة روتانا الخليجية من قناة موسيقية إلى قناة منوعات.

اختير تركي الشبانة (رئيس قنوات روتانا التلفزيونية) ، ليكون ضمن قائمة تضم 500 شخصية دولية مؤثرة في المجال الإعلامي داخل بلادهم وحول العالم، من قبل مجلة “فاريتي” الأمريكية العالمية.

يذكر أن مجموعة روتانا تضم 13 قناة فضائية متنوعة وتملك أكبر مكتبة فنية عربية.

بعض أعماله:

• قام بتأسيس شركة كاريزما للإنتاج التلفزيون.

• استقطب عددا من الإعلاميين السابقين في إم بي سي مثل بلال العربي و الراحل سعود الدوسري.

• شارك في العديد من المهرجانات الخليجية والأنشطة الشبابية.

• مؤسس مهرجان “شبكة العرب الأمريكيين” بواشنطن وذلك في عام 1998م.