الشعب_التركي_يتظاهر_ضد_اردوغان

المواطن - الرياض

تفاعل آلاف السعوديين والعرب مع وسم “الشعب التركي يتظاهر ضد أردوغان”، والذي تصدر الترند في الخليج والمنطقة العربية.

وكانت تركيا قد شهدت، أمس السبت، مظاهرات عارمة تطالب بالعدالة والحرية والخبز والعمل، احتجاجاً على تدني مستوى المعيشة والبطالة وتراجع العملة التركية، وتدني المستوى الاقتصادي للبلاد.

ورفع المظاهرون شعارات تندد بسياسات أردوغان التي تسببت في دخول الاقتصاد التركي حالة حرجة، مع تراجع سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال.

وعلق خالد بن مشهور على الوسم بقوله: “أرادها أردوغان أن تكون فتنة في السعودية، واستخدم كل وسائله للتحريض علينا، لكن الله أرادها أن تكون بردا وسلاما علينا، وأن تكون الفتنة في أرضه.

لهم الفوضى، ولنا إن شاء الله الاستقرار والأمان هذه نتيجة طبيعية لمن يرتمي في أحضان إيران”.

وتفاعل فهد بن سيف النصر مع الوسم بقوله: “عندما أرادها أردوغان فتنة في المملكة العظمى رد الله كيده في نحره وأصبحت فتنة في معقال داره .. العدل الإلهي يتخذ مجراه وأنقلب السحر على الساحر .. حصل لهم الفوضى في كل أتجاهاتهم، والإستقرار والأمان مستمرة لنا بمشيئة رب العالمين .. حفظ الله مملكتنا”.

وكتب عبدالله العصيمي: “أرادوها فتنة في السعودية فردّ الله كيدهم بنحورهم، اللهم أرِنا عجائب قدرتك فيمن أراد بوطننا، وحكومتنا وبنا سوءًا ودمّره تدميرا”.

وقال عَبْدَالله الحَرْبِي: ‏”أرادها لغيره، فجعلها الله عليه ، العدل الرباني يداوي قلوبًا مجروحة”.