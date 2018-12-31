الشوط الأول .. الأخضر يعجز عن زيارة الشباك الكورية

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب كوريا الجنوبية وديًّا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في إطار استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا.

وحاول الأخضر كثيرًا خلال الشوط الأول الوصول إلى مرمى كوريا الجنوبية، ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

وسنحت أكثر من فرصة لمنتخب كوريا الجنوبية لزيارة شباك المنتخب السعودي وتسجيل الهدف الأول، ولكن الحارس محمد العويس كان حاضرًا في أكثر من مناسبة.

ويذكر أن مباراة السعودية وكوريا الجنوبية تُقام على ملعب نادي بني ياس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي تجربة كوريا الجنوبية الودية، استعدادًا لمواجهة جارتها منتخب كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.

ويسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز في الشوط الثاني من مباراة كوريا الجنوبية من أجل طمأنة الجمهور السعودي قبل خوض غمار المنافسات الآسيوية.

وكان المنتخب السعودي سبق له خوض عدد من المباريات الودية أمام منتخب اليمن ومنتخب البرازيل ومنتخب العراق قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية.