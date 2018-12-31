الشيخ المنيع : صوت المرأة ليس بعورة وهذا حكم سلامها على الرجال

المواطن - الرياض

أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أنه يجوز رفع المرأة صوتها في السوق بذكر الله، وصوتها بالسلام على الرجال، مشددًا على أن صوت المرأة ليس بعورة.

جاء ذلك ردًّا من الشيخ عبدالله المنيع على تساؤل سيدة تدعى أم محمد في برنامج “يستفتونك” المذاع على شاشة “الرسالة” قالت فيه: “أنا امرأة كبيرة، وإذا كنت في السوق أذكر الله، وأرفع صوتي بالذكر.. وقد أدخل إلى بعض المستشفيات وأماكن الانتظار، وقد يكون فيها رجال، وأرفع صوتي بالسلام”.

وتابع الشيخ المنيع: “ذكر المرأة لربها ليس عورة منها، فصوت المرأة ليس بعورة؛ ولهذا يقول الله تعالى عن زوجات رسول الله ﷺ وهن أطهر النساء وأمهات المؤمنين: {وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب}”.

وأضاف الشيخ المنيع: “إذا كانت من وراء حجاب وسألت ألا تجيب؟ فهذا يعني أن صوت المرأة غير عورة”، متابعًا المنيع أن “المرأة عندما تذهب للتسوق وتذكر الله بصوت مسموع فهي مثابة لتذكيرها الآخرين”.

وبالنسبة إلى سلام النساء على الرجال أو العكس أوضح الشيخ المنيع أن السلام تحية، وليس فيه تعريض لفتنة أو منكر أو شيء من هذا، بل هو تحية مقبولة من المؤمن والمؤمنة، سواء كانت مبادرة أو ردًّا على التحية.